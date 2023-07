"Nos plantes des collines", une promenade unique à Lahamaide pour découvrir les bienfaits des plantes

Le dimanche 9 juillet, l’Écomusée du Pays des Collines à Ellezelle, en collaboration avec les Guides Nature des Collines, propose une expérience unique lors de la promenade "Nos Plantes des Collines". Cette balade de 5,6 kilomètres, d’une durée d’environ 3 heures, sera ponctuée d’explications et d’anecdotes, offrant aux participants la possibilité de découvrir les vertus thérapeutiques des plantes qui les entourent, telles que le thym, la reine des prés, le sureau, la ronce, l’ortie, la camomille, l’armoise et bien d’autres.

Il fut un temps où les pharmacies n’étaient pas aussi répandues. Pour traiter les petits maux, les rhumes et les toux, les mères avaient recours à leurs propres remèdes, et les plantes jouaient alors un rôle essentiel. Accessibles gratuitement et à proximité, elles offraient des alternatives efficaces aux médicaments coûteux prescrits par les médecins… pour ceux qui savaient les utiliser !

Cette promenade invite les curieux à plonger dans cette époque révolue, où le lien entre la nature et les êtres humains permettait de se soigner par ses propres moyens. Le tout se déroulera dans le cadre enchanteur du Pays des Collines, avec ses paysages à couper le souffle.

Netta Dubois, guide nature à l’origine de cette initiative, explique : "L’utilisation des plantes médicinales est une tradition profondément enracinée dans le pays des Collines. À travers cette promenade, nous souhaitons rendre hommage aux connaissances des anciens en faisant revivre leur incroyable savoir, qui représente une richesse exceptionnelle ! C’est aussi une occasion de parcourir les chemins champêtres de la région, pour une escapade agréable et revigorante !"

La participation à cette promenade est gratuite. Les guides recommandent aux participants de porter des chaussures confortables et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques, ainsi que d’apporter des boissons, des loupes, des carnets de notes et des jumelles pour profiter pleinement de l’expérience.