Nos perceptions sont-elles universelles ? Bien au contraire !

Une autre expérience parallèle va dans le même sens. Il s’agit cette fois de décrire le contenu d’un aquarium avec des poissons, des plantes et des rochers.

Ici aussi, les réponses divergent en fonction de la culture dominante : en Occident, on commence généralement par décrire les poissons, en commençant par le plus gros. Ensuite seulement, on décrit l’environnement dans lequel ils évoluent.

En Asie, au contraire, on commence plutôt par l’arrière-plan : c’est un aquarium, il y a donc des plantes et des rochers ; quant aux poissons, ils ne sont décrits qu’en dernier lieu. Tout est question de culture : chez nous, on favorise l’individu et la logique, tandis que la culture asiatique favorise la collectivité et les relations harmonieuses entre les êtres et les choses.

Et vous, seriez-vous en Asie comme un poisson dans l’eau ? N’hésitez pas à pratiquer l’expérience autour de vous !