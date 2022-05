"Nos Oignons" : les mains dans la terre pour aller mieux

Depuis neuf ans, l’ASBL "Nos oignons" fait la promotion d’une agriculture durable, sociale, inclusive et… thérapeutique ! L’association cultive en effet cette idée : planter, désherber, récolter, être en contact avec la nature… fait du bien au moral.

Concrètement, elle coorganise des immersions individuelles et des ateliers collectifs de maraîchage et de savoir-faire paysan avec une quarantaine de fermes partenaires, principalement dans le Brabant wallon.

L’association s’adresse à tout citoyen désireux de donner de son temps et de se reconnecter à son alimentation, mais plus particulièrement à des personnes souffrant de maladies mentales et des personnes fragilisées qui ont besoin de prendre une pause et de dépasser un moment de vie compliqué.

>> A voir : TV com vous présente l’association Nos Oignons

C’est le cas notamment de Béatrice (60 ans) qui s’implique au Jardin des Saules à Ittre. Perte d’êtres chers, dépressions, soins psychiatriques, elle a dû se battre face aux accidents de la vie. Aujourd’hui, elle s’épanouit en travaillant dans le potager. " Ça me détend, ça me relax. On est plus enfermés. On se sent libre ! Ça a changé ma vie… Je suis très heureuse " confiait-elle à Jonathan Bradfer en 2021.

Les membres de l’association collaborent d’ailleurs avec des services sociaux ou des institutions de santé mentale pour que ces activités soient davantage proposées à ces personnes fragilisées.

Par ces ateliers collectifs et ces immersions, "Nos Oignons" veut aussi créer du lien et provoquer la rencontre entre les citoyens et les agriculteurs. Ces derniers peuvent ainsi faire découvrir leur métier, transmettre leurs connaissances et recevoir un coup de main, en particulier en haute saison. " Accueillir des gens, voir l’effet positif sur eux, voir qu’être en extérieur leur fait du bien, c’est un moment précieux ! Le moment où je les accueille, c’est aussi une manière pour moi d’avoir une jolie bulle d’air et d’être dans une énergie positive " explique Andy, maraîcher au Jardin des Saules.