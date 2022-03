Nos modes de vie en question dans l'exposition "Ici et maintenant" du PointCulture de Charleroi

Toujours dans le cadre de la thématique Tout peut changer, les artistes ont posé leurs regards sur différents aspects de nos modes de vie pour mettre en exergue les défis qu’ils comportent. Les clichés exposés servent de base à l’exposition, à voir jusqu’au 29/04. Curieux, bienveillants, critiques ou interrogatifs, leurs regards lancent la réflexion et permettent aux visiteurs de se positionner eux-mêmes face à cette thématique ô combien actuelle.

Informations pratiques

PointCulture de Charleroi – Exposition Ici et Maintenant

Avenue de l’Europe 1 - 6000 Charleroi

Jusqu’au 29/04