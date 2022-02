Nos ministres gagnent-ils trop ?

Le PTB dénonçait ce week-end le salaire de nos ministres. Après vérifications, Sudinfo confirme que le salaire net est compris entre 10 et 11.000 euros par mois. C’est le directeur du Crisp, le Centre de recherche et d’informations socio-politiques qui confirme les données et qui explique que c’est peu en comparaison à certains cadres du privé ou certains footballeurs, d’autant que le salaire n’augmente pas en fonction de l’ancienneté et qu’une partie doit être reversée au parti du ministre. Le journal termine son analyse par le fait que les ministres gagnent bien leur vie, mais que la fonction exige un haut niveau de compétence et une implication totale et qu’il est important que le salaire soit compétitif par rapport à ce que le secteur privé propose.

Nos ministres gagnent trop ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".