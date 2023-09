Nos meilleures découvertes au festival canadien FME

On avait déjà eu la chance de croiser Emma Beko, virtuellement, lors d’une interview par zoom un peu après avoir découvert son morceau sadguitar_V777.wav. C’était donc avec enthousiasme qu’on attendait son passage au FME. Alors qu’on attendait son concert le deuxième jour du festival, on reçoit une notification le jeudi : "Emma Beko se produira en show caché sur le parking du restaurant de poutines Chez Morasse". L’occasion est trop unique pour la manquer et on retrouve directement la Montréalaise dans un set-up mi-bloc party mi-concert sauvage. Emo rap, sourire ardent et générosité sont les maîtres mots d’une représentation qui nous donnent envie d’entendre ce que la suite de sa carrière pourra nous offrir.