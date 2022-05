Nos manières de manger disent nos manières d’être ensemble ou de ne plus l’être

Jean-Louis André évoque le rapport qu’on entretient vis-à-vis du progrès et de la science. Dans les années 60, le Caprice des dieux est plus glamour que le camembert terroir !

On croit à la technologie, à l’électroménager. On croit que la science va nous apporter la sécurité. Puis viendront les grandes peurs, les grands scandales, comme celui de la vache folle. "Et tout à coup, il y a une défiance qui s’immisce autour de la science et du progrès. Donc on reviendra à des valeurs plus traditionnelles."

Le progrès accompagne les mouvements d'émancipation et les marques épousent l’idéologie du moment. Les femmes commencent à travailler à l’extérieur du foyer et l’homme ne se met pas encore à la cuisine. Ce sont l’agroalimentaire et l’électroménager qui vont se charger d’alléger leurs tâches.

Avec le slogan Moulinex libère la femme, tout est dit.