Nos maisons de repos proies faciles des pirates informatiques

Les maisons de repos indépendantes, les maisons médicales ou les centres pour personnes handicapées sont des proies faciles pour les pirates informatiques.

Elles n'ont pas assez de moyens financiers pour faire face aux cyberattaques.

Ces centres disposent pourtant de données sensibles sur leurs patients ou résidents.

Sur le Darknet, un dossier patient vaut environ 40 euros

Philippe Meyers est directeur informatique d'ISoSL, une structure qui regroupe des maisons de repos, de gériatrie ou des centres de psychiatrie en région liégeoise. Et quand on lui demande si son groupe est souvent la cible de cyberattaques, sa réponse est sans appel: "On en a tous les jours des dizaines puisque les données sont sensibles et ont une certaine valeur. Sur le Darknet, on dit qu'un dossier patient vaut à peu près 40 euros. Ça veut dire qu'il y a quand même un gain potentiel si on arrive à mettre la main sur des centaines, voire des milliers de dossiers."

Ces structures ne sont absolument pas -ou très peu- protégées

Des attaques arrêtées parce qu'ISoSL a mis les moyens. Un tiers du budget informatique est consacré à la cybersécurité. On parle ici de plusieurs millions d'euros. Des sommes impayables pour des maisons de repos indépendantes ou des maisons médicales de plus petites tailles pourtant sensibles. "Ça représente potentiellement, juste pour les maisons de repos en Wallonie, à peu près 50.000 personnes" explique David Leclercq, porte-parole Wallonie Santé. "Et effectivement, ces structures ne sont absolument pas -ou très peu- protégées aujourd'hui pour ce qui concerne la protection des données. Ça peut être plus des attaques pour essayer de soutirer de l'argent via un numéro de téléphone, un numéro de compte ou ce genre de chose, mais ces données sont aussi disponibles dans le dossier de ces personnes et donc accessibles aux hackers."

Pour faire face, Wallonie Santé propose à ces structures de financer leurs investissements via un prêt à taux préférentiel. Un effort financier indispensable au risque de voir des services complètement bloqués par des pirates informatiques.