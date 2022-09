Nos langues régionales à l'honneur dans une ambiance chaleureuse, musicale et remplie de bonne humeur !

Une émission qui fait du bien, qui nous replonge dans notre enfance, dans nos racines. C’est une vraie Madeleine de Proust !

" On apprend des choses et on s’amuse ", voici la réaction d’énormément d’auditeurs à propos de cette nouvelle mouture de " Stoemp, pèkèt ... et des rawettes ".

Véronique Adam et Martin Charlier aux commandes, c’est la bonne humeur, la bienveillance, la découverte et les douces sonorités de nos langues régionales qui claquent dans les studios de Liège, le lundi soir !

Guy Ribant, notre brusseleir préféré, a expliqué la différence entre " la Marolle " et " les Marolles " et pour être sûr que tout le monde comprenne bien, il a terminé par un petit quizz !

Louis Dechange, comme " tout bon Liégeois qui se respecte ", a fait un petit historique de la foire de Liège qui démarre ce samedi 1er octobre ! En nous retraçant l’histoire de la foire au sein de la cité ardente, c’est une odeur de croustillon et de lacquemant qui flottait dans les studios ...

La joyeuse bande a relevé avec brio le blind test, concocté par Véronique, éditrice et présentatrice de l’émission ainsi que des virelangues.

Ils ont chanté Adamo et "C’èst mi vèye ", du Stromae " Binamé ", en wallon, un pur régal !!!!

Pierre Theunis, chanteur, compositeur et humoriste liégeois, a rejoint l’équipe par téléphone, pour témoigner de son attachement à ses racines, ses liens avec le wallon qu’il entretient encore avec ses enfants. Son expression, son plat préféré ...

Le rituel est déjà installé, l’émission s’est terminée par une chanson en wallon : " Timps d’è râler … "

Une émission bien différente de ce que l’on a l’habitude d’entendre sur les ondes, à écouter sur Vivacité et à revoir sur Auvio.