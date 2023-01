"Nos jours suspendus" de Coralie Bru : un fil tendu entre une mère et sa fille

Quand Lucie, la fille de Julia, rentre chez elle et monte directement dans sa chambre, sa mère sent que quelque chose est en train de lui échapper. Essayant de forcer le dialogue sans pour autant brusquer sa jeune fille de seize ans, Julia apprend que sa fille est enceinte et qu’elle désire mettre un terme à sa grossesse. Une fois le secret dévoilé, Julia et Lucie vont s’unir pour traverser cette tempête.

Voilà pour l’histoire du livre. Il y a dans ce roman une justesse des propos sur la relation entre une mère et une fille. Sur ce fil, tendu et fragile, elles essaient de se tenir en équilibre et de ne pas s’enfoncer dans des abîmes bien trop sombres. Julia a cette intelligence de ne pas accabler Lucie. Elle fera tout ce qui est dans ses moyens pour la soutenir et l’aider, comme de faire appel à Rose, une amie de longue date qui va les accueillir pour quelques jours.

Ces jours suspendus sont l’occasion pour Julia de puiser dans ses souvenirs et de créer des parallèles entre sa relation avec sa propre mère et ce qu’elle a construit avec sa fille. Le passé de la mère nous est alors raconté afin d’en saisir toute la complexité.