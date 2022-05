Nos invités vous emmènent dans des hôtels, très différents

Tout commence par le ton faussement détaché de celle qui nous parle, dans le bureau partagé d’une grande maison d’édition. Cette jeune afro-américaine nous raconte sa rencontre récente avec un nouvel amant – il est blanc de surcroît et vous comprendrez vite pourquoi c’est important de le préciser dans ce cas-ci – un homme marié et père de famille, qui suscite chez elle une curiosité qu’elle n’avait pour ainsi dire, jamais ressentie. Elle partage une coloc miteuse avec une autre fille super bizarre, elle a laissé tomber des études artistiques parce que douée mais apparemment pas assez, et elle stagne depuis plus de trois ans au même poste de chargée de correction de cette fameuse maison d’édition. Et comme vous le savez, aujourd’hui pour les jeunes générations, la stagnation est un péché. Bref les rencarts avec cet homme se succèdent, et avec eux toutes sortes de règles établies par l’épouse, qui est au courant de cette relation extraconjugale. Et quand la maîtresse de maison invite la maîtresse tout court à entrer dans leur foyer, aussi bien physiquement qu’émotionnellement, toutes les cartes sont redistribuées. Alors, à votre avis, qui tombe dans le piège de qui ?