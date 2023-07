Nos intestins auraient-ils les clés pour éviter le rejet d'une greffe ?

En parallèle, Laure Elens a mené des tests sur une centaine de patients aux cliniques universitaires Saint-Luc qui avaient reçu une greffe de rein. Il y avait des dosages de 1 à 30 fois supérieur de l’un à l’autre pour garantir la réussite de la greffe.

Elle a donc voulu comprendre : "Nous avons prélevé chez eux des matières fécales, et nous avons profilé leur microbiote. Nous avons alors comparé leur flore intestinale et les doses d’anti rejet qu’ils recevaient. Résultats, au plus la dose nécessaire était importante, au moins leur microbiote était riche et diversifié en bactéries."

Et de poursuivre, "Nous avons aussi découvert deux sortes de bactéries qui étaient associées à des doses d’anti rejet plus faibles."

Il y a bien un lien entre le microbiote intestinal et la dose dont le patient a besoin pour ne pas rejeter la greffe.

Si cela se confirme dans des études ultérieures, on pourrait à l’avenir, identifier les bactéries qui favorisent ou pas, l’absorption de médicaments et ainsi ajuster les doses et la stratégie thérapeutique. Pour ces chercheurs, la découverte d’une pompe dans nos intestins est une vraie révolution non seulement pour les médicaments anti rejet dans le cadre d’une greffe mais aussi pour d’autres médicaments comme ceux pour le VIH, les anti coagulants, les hypotenseurs ou même les antidépresseurs. Ils concluent qu’un dialogue existe entre cette pompe intestinale et notre façon de réagir aux traitements.

Il n’y a pas que le profil général d’un patient, son profil microbien intestinal est tout aussi important.