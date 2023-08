Nos folklores racistes et misogynes ? Sept clefs pour saisir les enjeux dans une société moderne

Les conflits entre folklore, tradition et société moderne émergent aussi souvent des "changements culturels rapides, de la diversité croissante, des droits individuels et de l’évolution économique", reconnaissent les acteurs du secteur. Pour des nombreux participants aux activités folkloriques, les choses doivent rester en l’état, on y entend souvent le :"On a toujours fait comme cela". Mais en fait, le folklore en lui-même a connu une constante évolution au cours des siècles. Aujourd’hui encore de nombreux acteurs du milieu tentent de le faire évoluer.

Un simple exemple pour faire court, le site Cultura.com détaille l’évolution des carnavals : "Au Moyen-Age, l’Eglise catholique s’approprie peu à peu les festivités d’origines païennes pour les faire coïncider avec la liturgie chrétienne. Le Carnaval est ainsi fixé de l’Epiphanie (le 6 janvier) au Mardi gras, qui a toujours lieu 41 jours avant Pâques. Cette période de fêtes costumées et de libertés qui se développe entre le 11e et le 13e siècle est encadrée par l’Eglise, mais considérée comme nécessaire pour éviter les révoltes du peuple".

Dans la société moderne, on observe surtout une diminution du caractère sacré et du recours aux rituels. Les avancées scientifiques et la sécularisation ont parfois relégué les croyances religieuses et les pratiques rituelles au second plan. Les valeurs matérialistes et individualistes ont réduit l’importance du sacré dans la vie quotidienne. Les folklores sont construits des traditions de cohésions sociales et de régulation d’une société de dominants/dominés qui cherchaient "un vivre ensemble" alors que la société moderne est devenue hyperindividualiste.

Les traditions sont des pratiques, des coutumes, des croyances, des valeurs et des normes transmises de génération en génération au sein d’une société, d’une culture ou d’une communauté spécifique. Elles représentent l’héritage culturel accumulé au fil du temps et jouent un rôle essentiel dans la transmission de l’identité, des connaissances et des expériences d’une génération à l’autre.

Le terme folklore, lui-même, fut créé seulement en 1846, par l’anglais, W. J. Thoms, pour désigner notamment : "Les croyances traditionnelles, les superstitions, les proverbes du peuple, réalités que, jusqu’alors, les Anglais qualifiaient de popular antiquities. Le terme Folklor est composé de folk (peuple) et de lore (savoir), qui désigne donc à l’origine le savoir dit du peuple, ce que le peuple sait, l’ensemble des connaissances que le peuple possède sur la nature, sur le monde. Par la suite, il s’appliquera aussi à la science sociale qui a pour but d’étudier le savoir populaire".

Valérie Piette, historienne à l’ULB, expliquait il y a peu sur nos antennes : "C’est un bastion masculin. Il y a une mixité importante dans la société, et justement, peut-être que cette mixité fait peur. Donc, on se raccroche à une tradition. La tradition immuable a souvent bon dos. Le folklore doit être réinventé. Et là, on se raccroche à quelque chose qui perdure, dans une société qui bouge beaucoup, en termes d’égalité de genre, pour bien marquer la différence des sexes".

Pour de nombreux acteurs du secteur en Belgique : "C’est sûr, ces traditions anciennes peuvent nous sembler dépassées face aux évolutions technologiques et scientifiques. La diversité culturelle peut créer des tensions entre pratiques traditionnelles et nouvelles croyances, on le voit bien avec le phénomène des blackfaces. Les droits individuels et l’égalité peuvent entrer en conflit avec des traditions perçues comme discriminatoires, pensons à la place des femmes dans le folklore. Mais c’est surtout le développement économique global qui peut à terme supplanter les pratiques locales".

De nos jours, un troisième sens complète la définition du mot folklore : c’est l’adjectif "folklorique" qui sert à exprimer le manque de sérieux et le faible crédit donné à un évènement, un écrit, une parole, ou un acte. Preuve que le folklore est souvent vu comme une activité marginale.

Nombreux de nos interlocuteurs du jour insistent sur l’évolution du folklore et des traditions qui les accompagnent : "Avant les gens venait chez nous pour FAIRE le carnaval, maintenant les gens viennent VOIR le carnaval. Ce changement d’époque est souvent la source de mauvaises compréhensions, qui deviennent des rejets par la société".

Pour essayer de comprendre, tenter de cerner l’indicible, appréhender les phénomènes et les enjeux de ces évolutions nécessaires, déjà parfois en cours dans le folklore et les traditions qui accompagnent celui-ci; nous avons identifié, 7 clefs (portes) et nous avons fait répondre des acteurs du folklore wallon et bruxellois pour tenter de mieux saisir les enjeux des débats en cours dans les groupes folkloriques. Toutes et tous, n’ont pas la même vision, les mêmes envies, les mêmes pistes de solution, mais elles et ils sont conscients que cela doit changer.