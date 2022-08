Nos Diables Rouges en Premier League : les certitudes, les inquiétudes, les doutes

Albert Sambi Lokonga :

Le petit frère de Paul-José Mpoku ne bougera pas d’Arsenal. "Mon frère est content et confiant. Il n’a pas reçu plus de garantie de temps de jeu de la part de Mikel Arteta mais l’entraîneur compte sur lui cette saison. Et avec la participation à l’Europa League il y aura plus de matchs à se partager. Sa préparation était parfaite".

Notre consultant se montre moins affirmatif : "En match de préparation, comme milieu défensif, son statut de N3 a été confirmé. Thomas Partey et Granit Xhaka sont incontournables. Arteta aligne des jeunes ou des nouveaux devant et sur les flancs, cela implique qu’en milieu de terrain il veuille des joueurs d’expérience. En match de préparation contre le FC Séville, alors que le score était de 6-0, il n’est monté qu’à la 90e ".

Alors, on s’inquiète pour celui que l’on présentait il y a deux ans comme un grand espoir du football belge ?

"Non, pas du tout ! Il est jeune, il va continuer à progresser, dans un grand club. Et peu importe s’il ne dispute pas de Coupe du Monde cette année".

Timothy Castagne :

A droite ou à gauche ? Mystère ! Arrière, en tout cas. Et "en Avant toute !", peut-être ? !

Au-delà des jeux de mots, la question concerne un éventuel transfert à l’Atlético de Madrid. Il lui reste 3 ans de contrat à Leicester, qui refuse de le céder. Et les Colchoneros, tenus par le Fair-play financier, devraient d’abord vendre avant d’acheter notre Tim national.

Amadou Onana :

To be or not to be a Hammer ? West Ham aurait proposé 40 millions au Losc, qui aurait accepté. Mais Everton se serait aligné sur l’offre des Londoniens et proposerait au Milieu de terrain lillois un salaire supérieur.

L’avis de Waseige est clair et net : "Qu’il aille à West Ham ! David Moyes y fait souffler un vent de fraîcheur, dans le subtop d’un championnat très relevé. Onana correspond au profil que le manager aime : des joueurs avec du volume de jeu, du "body", des joueurs de devoir. Le célèbre Mark Noble ("Monsieur West Ham", retraité depuis peu) laisse une place, Amadou a les qualités pour la prendre. Si les Hammers mettent 40 millions sur la table, c’est qu’ils l’ont bien scouté et ont confiance dans son potentiel. Tandis qu’à Everton, je trouve que malgré le travail de Frank Lampard, la qualité du foot n’évolue pas beaucoup. On a l’impression que l’équipe est toujours en construction".

Dennis Praet :

Après sa saison en prêt au Torino, l’ancien milieu d’Anderlecht est logiquement rentré à Leicester, où on ne compte pas sur lui. Torino souhaite reconduire une location avec option d’achat, la Fiorentina est également intéressée. Il aura en tout cas besoin de jouer s’il veut conserver son statut de Diable rouge.