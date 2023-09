"Nos demandes changeraient la vie de milliers d’enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté" : les chiffres confirment-ils les cris d’alarme des familles monoparentales ?

Statbel signalait en février que les familles monoparentales étaient plus à risque de pauvreté et de privation matérielle. "Une dépense imprévue de 1300 euros est financièrement inaccessible pour 22,7% des Belges. Cela concerne même plus de la moitié de la population pour […] les membres de familles monoparentales (54,8%) […]. Partir en vacances au moins une semaine par an n’est pas non plus envisageable pour 20,8% des Belges pour des raisons financières. Cette fois encore, […] les membres de familles monoparentales (46,3%) […] sont en situation particulièrement précaire."