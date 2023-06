"Nos corps, nos soins, nos choix", 3 jours pour sensibiliser aux violences gynécologiques et obstétricales

Au cours de ces trois jours, animations, ateliers, projection, représentation théâtrale ou encore webinaire se succéderont au Centre Bruegel afin d’offrir un panel le plus varié et pluriel possible autour de la thématique. Du vendredi au dimanche, une exposition sera également accessible de manière continue.

Cette dernière, pensée comme un lieu d’ouverture et d’accueil de la parole, permettra non seulement d’éclairer les visiteur·euses sur ce que sont les VGO sous toutes leurs formes, mais leur offrira également un espace d’expression personnelle, où ils et elles pourront déposer leurs témoignages, vécus et ressentis. Cette exposition, ouverte à toutes et à tous, met aussi en avant "des publics trop peu mis en lumière", comme les personnes transgenres ou intersexes, pour qui les consultations en soins de santé sexuelle et reproductive sont très spécifiques. Des moments de focus particuliers seront également faits autour de la thématique "racisme et gynécologie" ou encore de la santé sexuelle lesbienne.