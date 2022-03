Nos conseils pour repérer les faux avis et les fausses notations sur les sites web comme Tripadvisor

"Les avis sont devenus extrêment importants", analyse Vincent Pittard, chargé de cours et consultant en e-réputation. "Finalement, c’est peut-être ça, la révolution des réseaux sociaux. Nous faisons plus facilement confiance à des inconnus qui nous ressemblent qu’à ce que dit le professionnel." Alors le véritable enjeu, "pour beaucoup de professionnels, c’est de maîtriser ces avis, cette voix qui leur échappe de plus en plus."

De nombreuses études sur le sujet convergent : les avis sont importants, et les avis d’amis le sont encore plus. "L’enjeu, aujourd’hui, c’est la confiance, et chacun est dépositaire d’un petit morceau de cette confiance."