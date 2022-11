Nos comportements sont-ils sous influence ? L’expérience de la loterie…

Le chercheur a poussé l’expérience un peu plus loin. À ceux qui ont malgré tout accepté de revendre leur billet, il a demandé à quel prix. De façon assez raisonnable, ceux à qui l’on avait imposé leur billet ont décidé de le revendre en moyenne autour de 2$ : ils ont donc doublé leur mise. Mais ceux qui avaient pu le " choisir " parmi l’éventail se sont montré beaucoup plus gourmands : ils l’ont revendu en moyenne autour de… 8$, soit quatre fois plus que les autres employés !

Qu’est-ce cette expérience démontre ? Qu’en fait, une simple attitude de vente (dans ce cas-ci celle du chercheur) a complètement influencé l'attitude des acheteurs. L’impression de choix et de maitrise sur leur achat leur a fait accorder une valeur bien plus importante à leur billet. Alors que, comme dit plus haut, la probabilité de gain restait exactement la même dans tous les cas.

Un paramètre en apparence anodin peut donc exercer une grande influence sur nos comportements. Mieux vaut donc nous montrer humbles dans l’illusion de contrôle que l’on a parfois. Car sans qu’il s’agisse forcément de manipulation pure, nous pouvons tous nous retrouver un jour ou l’autre victimes de ces situations : à nous de savoir les reconnaitre !