Nos cellules se contorsionnent : sous quelle force et avec quels effets sur la santé ?

Sylvain Gabriele a étudié la physique et la chimie à Paris puis a réalisé son doctorat en Belgique. Il se spécialise ensuite dans la mécanobiologie et effectue un premier postdoctorat CNRS dans le laboratoire Adhésion et Inflammation (Université d’Aix-Marseille). Sylvain effectue ensuite un second postdoctorat à l’Université d’Harvard aux USA où il rejoint le laboratoire de Kevin Kit Parker. Ensemble, ils ont travaillé à l’échelle cellulaire sur les effets de souffle et sur les lésions cérébrales qui apparaissent à la suite de ces explosions. Grâce au développement de nouveaux outils expérimentaux (pinces magnétiques, étireur à grande vitesse, etc.), ils ont réussi à reproduire en laboratoire les contraintes mécaniques et biochimiques des tissus cérébraux exposés au souffle d’une explosion. Ils ont ainsi pu comprendre le mécanisme cellulaire à l’œuvre qui permet la propagation des forces transmises au cerveau par l’onde de choc.

Sylvain Gabriele rejoint ensuite l’UMons en tant que Chargé de Recherches FNRS. En 2011, il fonde son groupe de recherche en Mécanobiologie et Biomatériaux. Il est actuellement Chargé de Cours à l’Université de Mons.

Il a reçu l’année dernière le prix Louis Melsens de l’Académie Royale de Belgique qui récompense un travail remarquable en chimie ou physique appliquée. Il a obtenu ce prix pour ses travaux en Mécanobiologie qui ont montré l’importance des propriétés mécaniques des cellules et tissus dans la (dé) régulation de certaines fonctions comme la différenciation des cellules musculaires, l’activité des réseaux de neurones ou encore la migration des cellules épithéliales. Ces recherches ont par exemple fait l’objet de deux publications récentes en 2019 et 2021 dans la revue " Nature Physics ". Consultez ces articles sur ce lien et ici ainsi que le communiqué de l’UMons.

Consultez les publications de Sylvain Gabriele sur Research Gate.