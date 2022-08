Nos cavaliers belges parmi les favoris aux Championnats du Monde !

L’équipe belge pour ces championnats du monde compte 4 titulaires et un réserviste.

Grégory Wathelet avec son étalon gris Névados S, mais aussi Jérôme Guéry avec son étalon bai Quel Homme de Hus sont les piliers de l’équipe. Ils ont l’expérience des grands rendez-vous, ils l’ont prouvé au championnat d’Europe et aux Jeux olympiques. Après 4 semaines de préparation en dehors des terrains de concours, leurs chevaux sont en forme. En plus ils sont en pleine confiance, ces cavaliers ont été décisifs à La Baule, à Rome ou à Aix-la-Chapelle. Ils savent amener leurs chevaux au pic de leur forme au jour J !

Aux côtes de Quel Homme et Nevados dans l’écurie belge, on trouve Katanga, la bouillante et géniale jument de Nicolas Philippaerts. Katanga a été éblouissante en terminant belle 3e du dernier Grand-Prix d’Aix-la-Chapelle, l’un des plus importants au monde. Et puis, on peut compter sur le retour en forme d’Igor et Jos Verlooy. Igor, un crack lui, s’est peu montré récemment suite à une blessure, mais il est revenu de façon très convaincante en alignant 3 sans fautes dans l’épreuve par équipe au CSIO de Knokke. Jos Verlooy sait y faire, il était sur les podiums des deux derniers championnats européens.

Le 5e de notre délégation en jumping est Niels Bruynseels, avec Delux Van T&L. Bruynseels était dans l’équipe olympique de Tokyo mais avait été remplacé par Claire Z et Pieter Devos juste avant l’épreuve par équipe, suite à une mauvaise prestation. Bruynseels, c’est un équipier modèle et s’il faut compter sur lui, il sera prêt et ultra-motivé.

Jérôme Guéry est optimiste " Nous avons une équipe très forte avec des couples cavaliers chevaux parmi les meilleurs du monde. On y va avec deux objectifs : une médaille par équipe et une qualification pour les prochains jeux olympiques " Grégory Wathelet va même plus loin " On a fait des résultats incroyables les dernières années, nos chevaux sont en forme, on a une équipe expérimentée avec des chevaux en pleine maturité, on a fait des très bons résultats cette saison. Franchement ? On y va pour gagner la médaille d’or, sinon autant rester à la maison. Bon, on n’aura peut-être pas l’or, mais on doit en tout cas viser une médaille. On doit avoir cet objectif. Pour moi, ce serait une déception si on revient sans médaille. Alors on ne l’aura peut-être pas, on peut se rater, mais on doit y aller pour gagner ! " L’ambition est affirmée.

Grégory Wathelet est un redoutable compétiteur et un pilote remarquable. Mais Nevados a déjà démontré à plusieurs reprises qu’il était capable de surmonter les plus grosses difficultés des parcours avec une agilité incroyable " c’est le genre de cheval capable de se donner à 200% pour son cavalier. Il est très respectueux, il est très agile, il a de la force, de la puissance, du caractère et de l’expérience et on se connaît par cœur " raconte Grégory Wathelet.

Et le crack de Guéry ? " Quel Homme de Hus est un cheval exceptionnel. Plus c’est haut, plus c’est difficile, plus il aime ça. On sera sur des parcours de 1m60 à 1m70, les hauteurs maximales et Quel Homme a des moyens illimités.