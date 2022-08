"Nos années miraculeuses", une saga familiale ambitieuse dans l'Allemagne d'après-guerre

La série allemande de six épisodes nous ramène dans une Europe d'après-guerre disloquée. Sur une période de dix ans, cette saga familiale suit la vie de la famille Wolf, et explore également la manière dont le pays est devenu la puissance économique d'aujourd'hui. Une série à découvrir jusqu'au 16 janvier en version multilingue sur Auvio.

Dans une Europe d'après-guerre disloquée, les communautés locales et les entreprises s'efforcent de reconstruire les pays et les familles travaillent dur pour reprendre pied. Un sentiment particulièrement présent dans l'Allemagne dévastée, qui essaie toujours de se débarrasser de son héritage nazi.

Sur une période de dix ans, cette vaste saga familiale suit la vie et les amours de la famille Wolf : l'industriel Eduard, sa femme Christel et leurs trois filles, Margot, Gundel et Ulla. Située dans la région du Sauerland en Allemagne, la série se concentre sur la quête de nouvelles opportunités et de succès de chaque membre de la famille. En filigrane, elle explore également la manière dont le pays est devenu la formidable puissance économique que nous connaissons aujourd'hui.

Réalisée par Elmar Fischer, la série a pour distribution les comédiens Elisa Schlott, Vanessa Loibl, Anna Maria Mühe, Katja Riemann, Thomas Sarbacher, Hans-Jochen Wagner, David Schütter, Franz Hartwig, Ludwig Trepte, Stephan Bissmeier.