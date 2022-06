Nos animaux sont-ils des adeptes de musique ?

Le principe de l’audition est relativement similaire chez le chien, le chat et l’homme : les vibrations du tympan sont transmises par la chaîne des osselets au limaçon, dans lequel est situé l’organe de Corti, récepteur nerveux des sensations auditives. L’audition est liée à l’intégrité de cet appareil et au bon état du conduit auditif externe, mais elle est indépendante de la forme des pavillons. Les chiens qui ont les oreilles tombantes entendent donc aussi bien que ceux qui les portent dressées.

Votre chien et votre chat, tout comme vous, sont amateurs de musique. Il s’avère qu’une musique douce et relaxante est bénéfique pour nos amis animaux, sachant qu’ils sont sensibles à une gamme de fréquences sonores plus variées et plus larges que l’oreille de l’homme.