Nos ancêtres les Gallo-romains sont à l’Archéosite

C’est à Aubechies – l’un des plus beaux villages de Wallonie – que se trouve le plus grand ensemble de reconstitutions archéologiques de Belgique. L’aventure commence à la fin des années 1970 lorsqu’un archéologue amateur nommé Léonce Demarez fouille un important complexe religieux gallo-romain aux confins de Leuze-en-Hainaut et de Beloeil, et met au jour les traces de ce qui fut un étonnant et très rare théâtre antique en bois.