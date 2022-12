Nos ancêtres au Néolithique étaient-ils si différents de nous ?

Il y a 12 000 ans, nos ancêtres, qui étaient nomades, décidèrent de s’installer dans un lieu fixe. En se sédentarisant, leur rapport à la nature a profondément changé.

Avec ce changement de mode vie majeur, les hommes et les femmes du Néolithique développèrent, en effet, une nouvelle façon de se nourrir et de cultiver la terre ainsi que la domestication des animaux. Mais ce n’est pas tout ! La propriété, la hiérarchie et les inégalités apparurent aussi au sein de ces sociétés.

Selon les spécialistes de la préhistoire, la période néolithique serait à l’origine de nos problèmes climatiques et environnementaux actuels. Cette époque ne serait donc finalement pas si éloignée de la nôtre.

Pour en savoir plus, le Préhistomuseum à Flémalle, près de Liège, proposer une exposition jusqu’au 27 aout 2023.