Nos amies les bêtes

Ses missions actuelles au DEMNA, comme " experte Mammifères " comportent du suivi de terrain pour évaluer la distribution et le statut des populations d’espèces (notamment des espèces Natura 2000 nécessitant un rapportage obligatoire à l’Europe tous les 6 ans) ainsi que pour étudier l’habitat de certains mammifères en vue de proposer des aménagements favorables à leur conservation (loutre, muscardin…), et pour évaluer l’impact d’espèces exotiques envahissantes sur la faune et la flore indigène (ex : raton laveur). Pour ce faire, elle mène aussi des analyses de laboratoire destinées à mieux comprendre le régime alimentaire de certaines espèces (raton laveur, loup, blaireau…), le phénomène d’hybridation génétique chez le chat forestier, la structure d’âges des populations de blaireau, etc…