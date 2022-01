"Nos âmes d'enfants" avec Joaquin Phoenix, le plus beau film d’auteur de la semaine selon Cathy Immelen

"C’mon C’mon" est film beaucoup plus subtil qui met en scène les conflits de générations et l’importance de la communication. Le titre français : "Nos âmes d’enfants" est plus parlant.

Le film marque le retour de Joaquin Phoenix après son Oscar remporté pour sa prestation dans The Joker. Son jeu est beaucoup plus subtil et intérieur cette fois. Il incarne un vieux célibataire qui doit garder, pendant quelques semaines, son petit-neveu qu’il connaît très peu… L’occasion pour le quadragénaire d’appréhender le mode de pensée des enfants.

L’œuvre nous démontre que les plus jeunes peuvent se poser de grandes questions complexes, qu’ils sont lucides sur l’avenir et les enjeux familiaux.

En noir et blanc, "Nos âmes d’enfants" mise sur la poésie et la mélancolie pour s’attarder sur les difficultés de communication et de compréhension entre générations. "C’est le beau film d’auteur de la semaine" !