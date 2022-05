Nos ados ont des corps : 3 livres à leur conseiller

Ce joli récit didactique met en scène Nour et sa bande de copines à l’âge où les corps commencent à changer. Plus vite chez les unes, plus tardivement chez les autres. Afin de faire le point sur tous ces bouleversements, Nour décide de tenir un journal, avec des illustrations amusantes et de mettre à plat ce qui leur passe par la tête à ses amies et à elle, et surtout les réponses qu’on leur donne.

Grâce à son côté narratif et à ses personnages attachantes, Journal de mon corps permets aux lectrices et aux lecteurs de trouver des pistes de réponses aux interrogations qui fourmillent inévitablement quand la puberté s’en vient, mais aussi de passer un bon moment littéraire qui permet de contourner l’effet manuel explicatif.

Clémentine du Pontavice avec la participation de Ghada Hazem-Ganter– Journal intime de mon corps – Éditions École des Loisirs