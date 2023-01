Nos 5 mauvaises habitudes à corriger avec le parfum

Le parfum reste un produit de beauté incontournable, numéro 1 des ventes. Dans le 8/9, notre expert en parfums Savas Varnavas nous met en garde contre les erreurs qu’on commet trop souvent et explique comment profiter pleinement de nos parfums.

L’utiliser comme déodorant : la sueur et le parfum ne font pas bon ménage. Vous n’obtiendrez qu’un mélange bizarre et la mauvaise odeur ne s’effacera pas. À éviter, donc.

Frotter ses poignets : c’est un mauvais réflexe car ça libère les enzymes et casse la pyramide olfactive. Il vaut mieux laisser le parfum agir tout seul.

Stocker son parfum dans la salle de bain : les pires ennemis du parfum sont l’humidité, la chaleur et la lumière qui règnent dans la pièce. Certains flacons sont magnifiques. L’endroit idéal pour le conserver, c’est son emballage d’origine ou une boîte refermable qu’on rangera dans une armoire.

Sentir trop de parfum au moment de choisir : Plus vous sentez de parfums différents, plus vous parasiterez votre nez qui ne perçoit plus correctement les odeurs. Rassurez-vous cependant, il est très facile de contourner le souci en sentant une odeur qui agit comme un reset pour votre nez : Le café ! Et vous êtes prêt pour ressentir des parfums.

Porter le même parfum pour toutes les occasions : un parfum, c’est comme un vêtement, toutes les sortes ne sont pas forcément adaptées à toutes les situations. Par exemple au bureau, on choisira un parfum assez frais et léger, tandis qu’en soirée on pourra opter pour quelque chose de plus capiteux.