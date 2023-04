Ces riches norvégiens, millionnaires et milliardaires, qui fuient la Norvège à cause de la nouvelle politique fiscale

Ce choix qu’a fait la Norvège de taxer le patrimoine est assez rare. Dans l’Union européenne, seule l’Espagne garde aujourd’hui une mesure plus ou moins similaire. C’est un choix politique apparemment difficile à faire passer. Edoardo Traversa, professeur de droit fiscal à la Faculté de droit et de criminologie de l’UCLouvain, précise qu’il y a peu de pays qui ont un impôt sur le patrimoine global et cela pour des raisons politiques et de valorisation de ce patrimoine. "C’est facile de savoir combien on a sur son compte en banque, mais quand on possède des immeubles, quand on possède des actions de sociétés non cotées en Bourse ou quand on possède des œuvres d’art, la question de la valorisation est plus difficile. Ensuite, il faut s’assurer d’avoir accès aux informations relatives à l’état de la fortune du contribuable au moment où on la taxe. Ça présuppose donc de demander au contribuable de déclarer régulièrement l’état de sa fortune et de pouvoir le contrôler."