Norvège : un homme blanchi après 21 ans de prison pour un double meurtre

"L’affaire a eu des conséquences profondément tragiques, en particulier pour M. Kristiansen, qui a purgé plus de 20 ans de prison et s’est donc vu privé de larges parties de sa vie, et pour ses proches", a déclaré le procureur général, Jørn Sigurd Maurud, en présentant des excuses. La police a également présenté ses excuses.

Sorti de prison l’an dernier, Viggo Kristiansen, aujourd’hui âgé de 43 ans, pourrait réclamer plus de 30 millions de couronnes (plus de 3 millions d’euros) de réparations financières à l’Etat, selon son avocat.

Son acquittement doit encore être formellement prononcé par un tribunal, mais ne fait désormais plus aucun doute.

Le coaccusé, qui avait écopé d’une peine plus clémente de 19 ans de prison en raison de sa collaboration avec les enquêteurs, va faire l’objet d’investigations supplémentaires.