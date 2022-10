Norvège : quatre Russes arrêtés pour violation d’une interdiction de photographier

La police norvégienne a annoncé lundi l’arrestation de quatre Russes suspectés d’avoir violé une interdiction de photographier, après une série d’interpellations similaires dans un climat de nervosité sur les sites stratégiques du pays.

La nature exacte de l’objet ou du site auquel les quatre Russes -trois hommes et une femme- s’étaient intéressés n’a pas été divulguée.

Cette annonce survient quelques jours après les arrestations dans le pays de deux autres Russes accusés, dans deux incidents séparés, d’avoir illégalement fait voler des drones et pris des photos et/ou vidéos au-dessus du territoire norvégien.

"Simples touristes"

Les quatre Russes ont été arrêtés dans le nord du pays dans une voiture immatriculée en Russie jeudi dernier et placés le lendemain en détention provisoire pour sept jours, a indiqué la police régionale dans un communiqué.

Ils avaient été auparavant observés en train de photographier dans une zone soumise à une interdiction de photographier dans cette région du Nordland.

Arrivés de Finlande fin septembre ou début octobre, les quatre individus d’une vingtaine d’années ont été arrêtés avec un volume "significatif" de photos mais rejettent les accusations, assurant être de simples touristes, a précisé un responsable de la police, Gaute Rydmark, auprès de la chaîne TV2.

Pression accrue

La ministre norvégienne de la Justice, Emilie Enger Mehl a refusé de commenter cette affaire mais a précisé qu'"il y a une pression accrue contre la Norvège, du point de vue du renseignement".

Selon la police, le quatuor n’était pas équipé de drone, contrairement à deux autres Russes arrêtés ces derniers jours, également dans le nord de la Norvège alors que le pays scandinave a, comme plusieurs autres nations occidentales, interdit le survol de son territoire aux Russes en raison de l’offensive militaire en Ukraine.

Désormais plus gros fournisseur de gaz de l’Europe, la Norvège a renforcé la sécurité autour de ses installations pétro-gazières après de mystérieux vols de drones -notamment près de certaines plateformes en mer- et le sabotage présumé des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique voisine.

Dimanche, l’espace aérien autour de Stavanger, la capitale pétrolière du royaume, a été brièvement fermé après un nouveau signalement d’un engin sans pilote observé dans les cieux de cette région située dans le sud-ouest du pays.