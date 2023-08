Norvège : Oslo inaugure en mer du Nord le plus grand champ d'éoliennes flottantes au monde

Cela permet leur installation dans des eaux plus profondes, plus loin du littoral et où le vent est plus stable, mais leur coût est aussi plus élevé. La construction de Hywind Tampen dans des profondeurs comprises entre 260 et 300 mètres a coûté quelque 7,4 milliards de couronnes (640 millions d'euros). "Oui, c'est cher, mais quelqu'un doit ouvrir la voie", a affirmé le Premier ministre. Outre Equinor, le projet regroupe le groupe public norvégien Petoro, l'autrichien OMV, Vår Energi (filiale norvégienne de l'italien Eni, de l'allemand Wintershall DEA et le japonais Inpex).