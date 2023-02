Norvège : malgré le froid arctique, les voitures électriques ont du succès.

Commercial dans un groupe de cosmétiques, Philip Benassi a franchi le pas vers l'électrique en 2018. Dans sa rutilante Tesla S, ce Norvégien de 38 ans avale entre 20 et 25.000 kilomètres par an. Comme la plupart des nouveaux "elbilister" (propriétaires de voiture électrique), il a lui aussi connu à ses débuts l'angoisse de voir l'indicateur de batterie chuter rapidement. Avec le spectre de tomber à zéro, l'équivalent de la panne sèche, sur une route de campagne déserte.

"Je ne connaissais pas suffisamment la voiture. Mais après toutes ces années, je sais à peu près combien de kilowatts elle consomme et que ça varie selon qu'elle a dormi dehors ou dans un garage", témoigne-t-il. "L'hiver, la capacité des batteries baisse. Si la voiture est restée dehors à des températures entre -10/-15°C, on utilise beaucoup plus de batterie et ça prend pas mal de temps avant que la consommation redevienne normale", explique-t-il.

A la saison froide, la perte d'autonomie dépend du modèle du véhicule et de la sévérité du coup de froid.

"Mais la règle générale, c'est qu'un gel d'environ -10°C réduira l'autonomie d'environ un tiers par rapport à une météo estivale et qu'un gel sévère (-20°C ou plus) jusqu'à la moitié", explique le consultant finlandais Vesa Linja-aho. "En stationnant la voiture dans un garage chauffé, on peut réduire un peu ce phénomène", ajoute l'expert.

Quand recharger ? Où ? De combien? Ces questions hantent les primo-utilisateurs. Tout est question d'habitude et de planification avant les longs trajets. Les différentes applications des constructeurs automobiles et le vaste réseau norvégien de points de recharge rapide et super-rapide (plus de 5600) aident heureusement à résoudre l'équation.