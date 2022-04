Norvège : le ministre de la Défense démissionne après une liaison avec une femme bien plus jeune que lui

Le ministre de la Défense norvégien a démissionné, a annoncé samedi le gouvernement, après la révélation d’une liaison avec une femme beaucoup plus jeune que lui pendant plusieurs années.

"C’est une décision nécessaire", a commenté le Premier ministre Jonas Gahr Store lors d’une conférence de presse samedi matin, où il a confirmé qu’il avait accepté la démission d’Odd Roger Enoksen.

"J’ai fait des mauvais choix […] et je vais présenter des excuses sans réserve" car "mes actions ont rendu la vie plus difficile aux autres", avait déclaré un peu plus tôt Odd Roger Enoksen à l’agence de presse norvégienne NTB.

Odd Roger Enoksen a démarré une relation en 2005 avec une lycéenne de 18 ans qu’il avait rencontrée lors d’un voyage scolaire effectué par cette dernière avec sa classe à Oslo, selon le quotidien norvégien VG. Le groupe d’élèves avait visité le Parlement norvégien et rencontré Odd Roger Enoksen, alors parlementaire et âgé de 50 ans.

Après le voyage scolaire, l’homme politique et la lycéenne ont entamé ce qui allait devenir une relation très étroite et sexuelle, raconte VG.