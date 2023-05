Norvège : des Russes organisent un imposant défilé au Svalbard (Spitzberg) pour commémorer le 9 mai

C’est à ce titre que la compagnie étatique russe Trust Arktikugol exploite un filon de charbon à Barentsburg, village où vivent entre 300 et 400 russophones, essentiellement des Russes et des Ukrainiens du Donbass, et où trône une statue de Lénine. Le traité dispose aussi que ces terres "ne devront jamais être utilisées dans un but de guerre". Pour de nombreux experts, la présence russe au Svalbard est largement motivée par le caractère stratégique de l’archipel, au milieu de l’Arctique, dans la partie septentrionale d’une zone empruntée par la Flotte du Nord pour regagner l’océan Atlantique.