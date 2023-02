Norvège : à Oslo, Greta Thunberg et des militants bloquent des ministères pour défendre la culture samie

Greta Thunberg et des dizaines de militants samis, peuple autochtone de l’Arctique, ont étendu mardi le blocage des ministères à Oslo pour protester contre deux parcs éoliens toujours en exploitation en Norvège malgré une décision de justice défavorable.

"Aujourd’hui, nous fermons l’État", a lancé la musicienne et militante samie, Ella Marie Haetta Isaksen, aux protestataires pour la plupart vêtus du costume traditionnel bleu et rouge de cette population qui vit dans une zone couvrant le nord de la Norvège, de la Suède, et de la Finlande ainsi que la péninsule de Kola en Russie. Outre le ministère du Pétrole et de l’Énergie, dont les accès ont été entravés comme la veille par des militants scandant des slogans, le blocage a été étendu au ministère de l’Économie et des Finances.