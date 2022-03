Norouz, la fête de Nouvel an perse, symbole millénaire du renouveau

Ainsi, la plus grande mosquée du monde, le Mausolée d’Imam Reza, qui se trouve dans la ville iranienne de Mashaad, a renoué depuis hier avec l’euphorie de la fête du printemps. Après deux années de restrictions dues au Covid, des milliers de touristes iraniens et étrangers y ont été accueillis pour les festivités. Preuve de l’importance de cette célébration, l’ayatollah Khamenei et le président iranien Ebrahim Raïssi ont tenu des discours télévisés le 20 mars, jour de l’équinoxe. C’est à ce moment précis que se célèbre l’apogée de Norouz, en l’occurrence dimanche à 15 heures, 33 minutes et 26 secondes précisément, en temps universel. C’est à ce moment que l’année 1401 a débuté.

"Norouz est fêté en Iran par les musulmans sunnites comme chiites, par les chrétiens, par les juifs, en dépit de toute religion", explique Salvatore d’Onofrio, professeur d’anthropologie à l’université de Palerme, et membre du laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France, fondé par Claude Lévi-Strauss, interrogé par RFI. Alors même qu’elle est païenne, cette fête a toujours résisté aux pressions des religions, ajoute l’anthropologue, et ce malgré les tentatives de la République islamique en Iran de la faire disparaître selon lui. Symbole de renaissance, de joie retrouvée, il s’agit d’une tradition profondément ancrée et qui utilise un imaginaire commun de vie. Le poète et savant perse du 11eme siècle Omar Khayyam qualifiait Norouz de "renaissance du monde".

Norouz est célébré depuis au moins 3000 ans, et puise ses racines dans les traditions du zoroastrisme, religion fondée par Zarathoustra 2000 ans avant notre ère. Cette célébration de l’an nouveau a été étendue par les Perses sur tout leur empire, comme en attestent des écrits qui datent du 2eme siècle avant J-C. Sa création découlerait des victoires et des légendes du roi mythique Djamchid, comme le raconte le poète Ferdoussi au 11eme siècle.