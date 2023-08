Normes européennes : la Bulgarie, championne de la lavande, veut mettre le holà

Le combat dure depuis des années, de la vallée bulgare à la Provence française. Parmi les autres gros producteurs mondiaux figurent la Chine, la Moldavie et la Grèce. En cause, la révision prévue des réglementations européennes en matière de chimie, dites REACH et CLP, pour mieux informer les consommateurs de l’éventuelle existence de perturbateurs endocriniens, d’agents cancérigènes ou d’allergènes.

Si le premier dossier a été repoussé au quatrième trimestre 2023, la refonte du second texte est, elle, bien avancée. La proposition de la Commission visant à clarifier la classification et l’étiquetage des substances, en particulier pour les ventes en ligne, a ainsi été discutée par les 27 membres de l’UE fin juin.Des négociations sont désormais prévues avec le Parlement, qui doit examiner le sujet en petit comité le 11 septembre avant un vote en séance plénière en octobre.

Face aux réticences des producteurs, le Conseil de l’UE a proposé une exemption de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du texte.

"Le problème n’est pas résolu mais ce report est un grand pas en avant", se félicite Nikolay Nenkov, fort du soutien du Premier ministre Nikolay Denkov, chimiste de profession.

En attendant, l’exécutif européen s’efforce de dissiper les inquiétudes. "Les huiles essentielles sont déjà définies comme des substances chimiques", a rappelé un porte-parole. "La Commission n’a pas l’intention d’imposer l’analyse de chaque molécule" des huiles essentielles ou "de les interdire" mais "envisage d’élargir la nature des risques", souligne-t-il.