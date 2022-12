Normandie : le Jardin Jungle Karlostachys créé par un botaniste voyageur

Parmi les cinq mille espèces et variétés à voir au Jardin Karlostachys, aucune ne provient d’une jardinerie ou d’une pépinière. Charles Boulanger a effectué de nombreux voyages à travers le monde – Chine, Taïwan, Australie, Nouvelle-Zélande, Tasmanie, Chili… Il a sillonné ces latitudes et en a rapporté des graines résistantes. "Il faut les ramasser suffisamment haut pour qu’elles résistent au froid normand mais pas trop haut pour qu’elles résistent à la chaleur aussi. L’avantage de les ramasser dans leur milieu naturel, c’est qu’on sait où elles poussent et je peux les remettre dans des conditions quasi identiques."