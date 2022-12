Normandie : l’arboretum du Domaine d’Harcourt, le plus ancien arboretum de France

A Harcourt, au cœur de la Normandie, une forteresse, chef-d’œuvre de l’architecture médiévale, est entourée d’un superbe arboretum installé depuis 1802 et considéré comme le plus ancien de France. Cèdre à l’encens, sapin de Douglas, hêtre tortillard, un séquoia géant vieux de 170 ans… Et bien d’autres spécimens trônent dans ce parc invitant à la promenade.