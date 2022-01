Norman Whitfield et les Temptations, grands noms de la soul music et du funk

Le groupe qui sera plus intimement lié à Norman Whitfield est bien connu, il s’agit des Temptations, formation de Detroit au line-up changeant, dont on connaît encore aujourd’hui les multiples succès : ''My Girl'' ou ''Papa Was A Rollin’Stone''. The Temptations, c’est aussi une marque de fabrique ! Un style qui a été si souvent copié. Un ensemble vocal hors du commun, des chorégraphies réglées au millimètre, des costumes de scène et des hits. Comme ce titre de 1969 " I Can’t Cet Next To You ", publié en 1969 sur l’une des filiales de la firme de Détroit : Gordy.