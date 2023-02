Norman Bassette, attaquant belge de 18 ans, délivre Caen et inscrit son premier but en professionnel : "Ce n’est que le début"

Face à Grenoble, Bassette a 4 minutes et 30 secondes pour faire la différence. "L’entraîneur m’a demandé d’amener ma vitesse, chose que je n’ai pas vraiment pu exploiter avec les minutes que j’ai eues. Il a alors fallu que j’apporte autre chose…", a-t-il confié pour le site Actu. Les secondes passent et le score n’évolue pas jusqu’à ce que les locaux obtiennent un dernier corner. Moment choisi par Norman Bassette pour sortir de sa boîte. Le Belge, à la réception d’un centre dévié par Hugo Vandermersch, marque d’un joli coup de tête, offre la victoire aux siens et en profite pour inscrire son premier but chez les professionnels (2-1, 90+4').

Un but libérateur pour Bassette, qui garde néanmoins les pieds sur terre : "Je suis rentré et j’ai essayé d’apporter le plus possible. Je prends les minutes que l’on me donne à fond parce que j’aime le club et les supporters. Je ne peux que leur donner ça. Mais ce n’est que le début. Lundi, je retourne au travail et ce sera derrière moi. Je dois continuer à travailler pour en mettre plus. Aujourd’hui, j’ai eu 4 minutes 30, mais ce sont elles qui vont me permettre d’être heureux tout le week-end".

Sixième de Ligue 2, Caen est désormais à 6 longueurs de Bordeaux, détenteur de la 2e place qui offre un accès à la Ligue 1.