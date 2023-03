« Normale », lumineux drame familial avec un extraordinaire Benoît Poelvoorde

Lucie (Justine Lacroix) a 15 ans et vit seule avec son père, William (Benoît Poelvoorde), faux beauf au cœur d’artichaut qui lutte au quotidien contre la sclérose en plaques. Entre l’école, son petit job et les tâches domestiques, l’adolescente fait ce qu’elle peut. Mais la visite prochaine d’une assistante sociale va obliger Lucie et William à redoubler de vigilance et d’imagination pour donner l’illusion de mener une vie normale…