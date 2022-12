Normal, saison 2 : un autre regard sur la santé mentale

“Normal” est une web-série abordant la santé mentale à la première personne. Au travers de portraits, le spectateur plonge dans l’histoire de personnes vivant au quotidien avec des troubles d’ordre psychologique. “Normal” emmène le spectateur au-delà de la méconnaissance et des idées préconçues sur la santé mentale. En libérant la parole autour de la bipolarité, la schizophrénie, l'alcoolisme, l'autisme ou le harcèlement scolaire, les auteurs nous invitent à questionner la notion de normalité au sein de notre société.

Cette série documentaire a été réalisée par Benoît Do Quang et Pablo Crutzen Diaz, et produite par la RTBF, Gable'o'matic et Wrong Men.