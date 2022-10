Nordin Jbari : "Si Lukaku n’est pas bien, il faut penser à Christian Benteke"

Romelu Lukaku souffre d’un nouveau problème musculaire. Il s’est blessé à la cuisse gauche à l’entraînement de l’Inter Milan dimanche matin. À peine revenu de blessure, le Diable rouge retourne donc à l’infirmerie. Et les inquiétudes naissent forcément à moins de trois semaines du début de la Coupe du monde. En cas de blessure et d’absence au mondial, Christian Benteke pourra-t-il être rappelé par Roberto Martinez ?

La nouvelle blessure de Romelu Lukaku inquiète son club de l’Inter, mais aussi toute la Belgique à quelques semaines de la Coupe du monde. Et elle inquiète aussi toute l’équipe e la Tribune.

"C’est une rechute, une élongation", commence Philippe Albert qui parle aussi d’Openda. "J’espère que le staff médical va travailler pour qu’il retrouve ses sensations. C’est un des piliers de l’équipe. On a besoin de lui, c’est certains. Après, Openda est dans la forme de sa vie, il peut revendiquer une place dans les 26 dans sa forme actuelle. Il claque des buts chaque semaine et il est adoré du public. Il a des minutes dans les jambes, il doit être dans les 26."

Si Philippe parle d’Openda, Nordin Jbari pense, lui, à quelqu’un d’autre en plus de l’attaquant de Lens : "Une élongation, c’est 10 jours. Mais s’il n’est pas bien, il faut penser à Christian Benteke, même s’il est aux USA. Si Lukaku est out ou pas à 100%, Michy Batshuayi est son remplaçant, Openda est top et sera repris, mais c’est un autre style de joueur. Tandis qu’un joueur qui peut ressembler à Lukaku, c’est Benteke."

Avant de se projeter, il reste à savoir quelle sera l’indisponibilité de l’attaquant de l’Inter.