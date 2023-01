Nordin Jbari préface le Topper entre un Bruges devenu "le plus grand club de Belgique et un Anderlecht dont la direction "ne sait plus où elle va"

Ce dimanche, Bruges reçoit Anderlecht pour un Topper entre deux équipes qui ne sont pas à leur meilleur niveau. Entre un Bruges qui tousse et un Anderlecht qui semble à l’agonie, la rencontre de ce week-end peut permettre à une des deux équipes de se remettre sur les bons rails.

Nordin Jbari, qui a évolué dans les deux clubs, nous a donné ses impressions sur l’importance de la rencontre mais également sur la situation des deux clubs.

"Le match sera important pour les deux équipes. D’abord pour Bruges parce qu’avec le changement d’entraîneur et la situation un peu négative, une victoire peut leur permettre de reprendre de la confiance et aller de l’avant. Pour Anderlecht, je vois surtout le match comme une occasion pour que les joueurs reprennent un peu confiance. Même la direction ne sait plus où elle va donc il faudrait quand même que les joueurs prennent un peu de confiance pour faire repasser les choses sur le terrain. Je pense que ça va être difficile parce que quand la direction ne sait pas où elle va, c’est compliqué pour tout le monde", annonce d’emblée l’ancien attaquant.

Et pour Nordin Jbari, si les deux équipes n’affichent pas leur meilleur visage actuellement, il ne faut pas minimiser l’importance de la rencontre. Des grands clubs restent des grands clubs et le Topper reste donc une rencontre importante en Pro League : "Ce sont quand même deux clubs qui ont une importance et un historique énorme dans le football belge. Voilà pourquoi je pense que c’est toujours un Topper malgré qu’Anderlecht n’est plus dans le top. Bruges est dans le top. Même s’il se cherche un petit peu, ces dernières années, ils ont été dans le top. Ils ont même été le meilleur club du championnat belge".

Si Anderlecht, fort de ses 34 titres de champion de Belgique, a longtemps été considéré comme le plus grand club de Belgique, ces dernières années Bruges semble être devenu le club majeur avec notamment de belles performances en Ligue des Champions et trois titres consécutifs de champion de Belgique sur les trois dernières saisons.

"Ça s’est totalement inversé. Depuis que la direction avec Mannaert et le président Verhaeghe ont pris les choses en main. Avec le tournant de l’association avec Michel Preud’homme. Depuis ce jour-là, ça a tourné pour Bruges. Et pour Anderlecht ça a tourné dans l’autre sens depuis que Coucke a racheté, même si l’ancienne direction avait commencé à faire rétrograder le club. Parce que quand on dit qu’à n’importe quel prix et à n’importe quelle manière de jouer, le plus important c’est d’être champion, c’est un début de déclin. Et avec Coucke, ça a accéléré les choses puisque je ne retrouve plus l’ADN anderlechtois. Alors on dit c’est quoi l’ADN anderlechtois ? Ce n’est pas que le jeu, c’est un style de voir les choses, c’est être un peu classe. Et je ne retrouve plus du tout ça. C’est ce qui fait que le club décline de plus en plus", analyse notre consultant.

En quelques années, Bruges aurait donc dépassé Anderlecht pour devenir le plus grand club belge. "Financièrement, oui, la manière dont il est dirigé, oui malgré le petit couac avec Carl Hoefkens, donc je pense que c’est le plus grand club de Belgique actuellement, même si Genk fait du bon boulot. Par rapport à Anderlecht, c’est sûr et certain parce que Anderlecht, en tout cas la nouvelle direction, est toujours dans le court terme. Alors que Bruges a été dans le long terme et c’est comme ça qu’ils sont arrivés là où ils sont aujourd’hui. Quand on est un club, normalement on doit avoir un projet et quand on est là depuis des années et qu’il y a un directeur sportif danois qui arrive et qui va chercher un autre entraîneur danois qui est peut-être bon sur le long terme mais qui était adjoint, ça ne va pas. Ce directeur arrive dans un club et on lui donne tout pouvoir, pas que pour transférer mais on a l’impression pour une philosophie. Ça veut dire que la direction n’avait pas de philosophie, pas de projet. Ça c’est inquiétant", conclut Jbari.

Le Topper de ce dimanche sera à suivre en direct commenté et audio, coup d’envoi à 13h30 au Jan Breydel Stadion.