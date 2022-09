Nordin Jbari : "Pourquoi met-on Debast au marquage sur Virgil van Dijk ?"

Les Diables Rouges se sont inclinés 0-1 face aux Pays-Bas ce dimanche soir lors de la Ligue des Nations. Cette victoire permet aux Néerlandais de terminer premier du groupe 4 et de se qualifier pour le Final 4 du tournoi. Ce match a été débriefé lors de l’émission Complètement Foot.

La défaite des Diables Rouges face aux Pays-Bas, "c’était un match moyen" pour Nordin Jbari. "On a été moyen dans le jeu, dans la finition et on perd. Et puis, les Pays-Bas n’ont pas fait un grand match aussi."

Pour Pascal Scimè, "c’était un match soporifique. Je me suis ennuyé et je m’attendais à autre chose de la part des deux équipes. On a peut-être surestimé la qualité de l’adversaire et on a été trop timoré. Les Pays-Bas installent d’habitude un pressing, mais pas ici. En deuxième mi-temps, on s’est créé des occasions, mais dans le jeu, nos leaders techniques n’étaient pas là. Carrasco, je ne l’ai pas vu, Hazard je le mets entre parenthèses car il devait prendre du temps de jeu et Kevin De Bruyne n’était pas là en 2e. Et puis la défense n’a pas fonctionné. On s’interroge pourquoi mettre Zeno Debast sur Virgil van Dijk."