Nordin Jbari : "Le Maroc va mettre en difficulté la Belgique"

Pour ma part, je mettrais Onana comme 3e défenseur.

Attention donc à ne pas tomber dans le piège marocain. D’autant plus que "le Maroc va à la Coupe du monde pour sortir de la poule et pas simplement pour faire de la figuration. Lors du dernier mondial, le Maroc avait mal commencé par une défaite face à l’Iran 0-1 qui n’avait pas aidé pour la suite. Mais l’équipe avait bien joué contre le Portugal (défaite 1-0) et l’Espagne (partage 2-2). Pour cette compétition, l’ambition est là. Si sur papier la Belgique et Croatie sont favorites, la Belgique est en difficulté car on ne sait pas quel sera le niveau de Lukaku. Et puis, Hazard n’a pas encore joué tout un match, Vertonghen n’est pas au top. Alderweireld, c’est celui qui s’en sort le mieux dans le secteur défensif. Mais il faudra voir qui sera le 3e central. Pour ma part, je mettrais Onana comme 3e défenseur. Il a été très bon contre les Pays-Bas quand Witsel n’était plus là. Il doit jouer en 6 et pas en 8. Avec la présence d’Axel et avec sa capacité athlétique, ça serait une bonne idée de le faire reculer. Mais Roberto Martinez n’a pas préparé ça."

Et quand on joue au jeu des prono, Nordin Jbari, l’ancien joueur pro conclut : "Je pense que le Maroc va mettre en difficulté la Belgique et je ne vois pas les Diables gagner contre le Maroc. Après, ça dépendra aussi du premier match. Car ce sont toujours les deux premières rencontres qui sont importantes, même si le premier match est toujours le plus important. Si tu perds, tu es pratiquement obligé de gagner le 2e match. Mais moi, je vois une victoire du Maroc au vu de son 11 de base." Réponse ce dimanche fin d’après-midi.