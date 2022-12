Nordin Jbari ému et fier de l’exploit du Maroc : "On entre dans l’histoire, c’est énorme !"

C’est un moment unique dans l’histoire que sont en train de vivre les supporters marocains avec cette qualification de leur pays pour les demi-finales de la Coupe du monde. Larmes et cris de joie traduisent les sentiments euphoriques de supporters très fiers de leur équipe.

Notre consultant Nordin Jbari a d’ailleurs eu du mal à dissimuler son émotion, quelques minutes après la qualification du Maroc dans l’émission 'Le Débrief'.

"C’est magnifique, je suis fier de mes origines ! C’est extraordinaire ! Bravo aux joueurs, bravo au Maroc, au peuple marocain. On a vu des joueurs qui finalement 's’en foutent de leur club', même blessés ils ont été jusqu’au bout. On entre dans l’histoire, c’est énorme !"

"C’est une fierté pour le continent africain", ajoute Khalilou Fadiga, quart-de-finaliste en 2002 avec le Sénégal.

"Cela nous fait énormément plaisir. D’autres équipes africaines auraient pu devenir les premières à atteindre les demi-finales d’un Mondial, mais le Maroc a eu ce petit plus, ce petit coup de réussite, cette envie et cette abnégation dont ils font preuve depuis le début de tournoi. Quand une équipe africaine avance en Coupe du monde, il y a tous les Africains qui sont derrière car il y a tout un peuple africain qui a envie d’arriver sur le toit du monde et de montrer que le football africain progresse."