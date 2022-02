Nordin Jbari dans Complètement Foot sur Charleroi : "je ne les vois pas en PO1"

Si la défense de Charleroi n’a pas été au mieux, l’attaque carolo a également été pointée du doigt.

"Il faut marquer et Charleroi n’y arrive pas. A 2-1, ça aurait pu changer. Car l’entraîneur de Bruges est sous pression et ça se voit", commence Nordin Jbari.

"Les attaquants doivent se réhabituer au jeu, mais ils n’ont pas le temps, car la fin de saison arrive."

Pour Pascal Scimè, "c’est la maturité qui a été gagnante aujourd’hui du côté de Bruges. Mais on peut reprocher à Bruges d’avoir laissé trop le ballon à Charleroi. Le coach de Charleroi dit qu’il sentait le groupe plus fort grâce aux nouveaux, mais Nicholson n’a pas été vraiment remplacé. Ils ont deux nouveaux joueurs, mais tout ça nécessite d’avoir des automatismes et aujourd’hui elle n’était pas du côté de Charleroi."

Et Nordin de conclure : "Si Edward Still dit que son équipe est plus forte avec les arrivées, la place en PO1 elle se joue maintenant. Il y avait vraiment quelque chose à faire face à Bruges. Si Charleroi avait gagné aujourd’hui, ça aurait redistribué les cartes. Nicholson, il lui a fallu deux ans pour avoir le déclic. Et si Edward dit qu’ils sont plus forts avec les transferts, il ne faut malheureusement pas être plus fort dans un ou deux mois, mais maintenant."

Avec cette défaite, Charleroi est 6e au général, à cinq points de la dernière place des PO1 détenue pour le moment par Anderlecht.